Alunni del Valturio tornano sui banchi di scuola, 40 anni dopo il diploma

Attualità

Rimini

| 15:19 - 18 Luglio 2021

Doppia foto ricordo, a scuola e nel giardino del Grand Hotel.



Ieri (sabato 17 luglio) gli ex alunni della classe V^ B 1980/81 del Valutrio di Rimini si sono ritrovati per festeggiare il quarantesimo anniversario del loro diploma.



Insieme alle insegnanti Nives Cuttin e Franca Negosanti, sono tornati sui banchi di scuola al mattino, rivivendo l'emozione di allora; le professoresse hanno tenuto una breve e intensa lezione su Chiara Lubich e sull'economia di comunione.



Alla sera i festeggiamenti, con una cena al Grand Hotel di Rimini. Gli ex alunni ringraziano la dirigente scolastica Danela Massimiliani ed il collaboratore scolastico Costanzo, che hanno reso possibile lo speciale ritorno a scuola.