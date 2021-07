Coronavirus, con 63 casi Rimini è la provincia ancora più colpita

Attualità

Rimini

| 14:38 - 18 Luglio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 18 luglio 2021.

La Provincia di Rimini continua a essere quella più colpita dal Sars-CoV-2 in questo periodo. Sono 63 i nuovi casi, 44 sintomatici e 19 asintomatici, per un totale di 215 casi (media di 31, quasi quadruplicata rispetto a una settimana fa, quando era di 8). In terapia intensiva rimane un solo paziente e in effetti il dato dei ricoveri, su scala regionale, indica ancora un lieve calo: 13 nelle terapie intensive (-1), 141 nei reparti Covid (-4).



In regione i nuovi casi sono 266 su 13.203 tamponi, con il tasso di positività che cresce al 2%. Non si registrano nuovi decessi.



SITUAZIONE GIORNALIERA CONTAGI La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 63 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (49) e Bologna (39); poi Modena (31), Parma (20), Cesena (11) e Ravenna (11). Quindi Ferrara (5), Forlì (5) e infine Circondario Imolese (4),