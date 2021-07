Accoglienza di qualità ai turisti, Pennabilli conferma la bandiera arancione

Attualità

Pennabilli

| 13:11 - 18 Luglio 2021

Il sindaco Giannini con la bandiera arancione.

Pennabilli conserva la bandiera arancione anche per il triennio 2021-2023, rispondendo ai parametri, circa 250, per l'ottenimento del riconoscimento. La bandiera arancione viene assegnata ai comuni con un patrimonio storico, culturale ed ambientale di pregio e che sanno garantire ai turisti un'accoglienza di qualità. Soddisfatta l'amministrazione comunale di Pennabilli: "Ci siamo impegnati a mantenere elevati i livelli di accoglienza turistica, riconoscendo l'importanza di questo settore per le attività economiche del nostro comune", si legge in una nota.