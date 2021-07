Riccione, sgominata un'altra baby gang. Tutti minorenni tranne uno

Cronaca

Riccione

| 12:59 - 18 Luglio 2021

Ancora giovani protagonisti di fatti di cronaca nera a Riccione. Nel tardo pomeriggio di ieri (sabato 17 luglio) i Carabinieri hanno fermato un gruppo di ragazzi nordafricani, provenienti dall'anconetano, italiani di seconda generazione, tutti 16enni o 17enni, tranne un neomaggiorenne. Le ipotesi di reato sono per tre di loro la rapina, per tutto il gruppo di furto aggravato in concorso, in relazione a quanto avvenuto dopo le 18 in zona Palacongressi. In particolare la baby gang ha avvicinato un gruppo di giovani turisti del modenese, costringendoli a consegnare smartphone e portafogli. Negli zaini dei baby malviventi, individuati dai Carabinieri, anche la refurtiva di altri furti. Proseguono le indagini per verificare se siano i fermati i responsabili di alcuni episodi di aggressioni fisiche, avvenute nella stessa zona e sempre a danno di giovani turisti.