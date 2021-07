Riccione, baby gang di giovanissimi nordafricani rapina due turisti 17enni

Cronaca

Riccione

| 12:52 - 18 Luglio 2021

Rapina nella notte tra venerdì e sabato (16-17 luglio) in piazzale Roma a Riccione. Un gruppo di giovani nordafricani provenienti dal bolognese, formato da due neo maggiorenni, da un 17enne e da un 15enne, ha avvicinato due turisti 17enni provenienti da Perugia per rapinarli. Uno dei giovani malviventi era armato con un piccolo coltello. I Carabinieri, allertati dalle vittime della rapina, hanno rintracciato i responsabili, portati in Caserma, identificati e denunciati, mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai due 17enni. Nello zaino di uno dei fermati c'era anche uno smartphone sottratto sempre venerdì sera a un riccionese. Da qui l'ipotesi di reato per furto in concorso, oltre alla rapina.