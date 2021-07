Stop a Villa delle Rose e Mojito: cena con spettacolo degenera in disco con balli e assembramenti

Cronaca

Riccione

| 10:26 - 18 Luglio 2021

Chiusi la Villa delle Rose e il Mojito.

Chiusura immediata per il Moijto e la Villa delle Rose: i due locali sono stati sanzionati e per loro è stato disposto lo stop all’attività mercoledì il primo, venerdì per il secondo, dai carabinieri della Compagnia di Riccione, per violazione delle disposizioni Covid in materia di assembramenti e ballo. Per entrambi sanzione di 400 euro e sospensione della licenza per 5 giorni.

In entrambi i casi era in programma una cena con spettacolo, che tuttavia è “degenerata” con balli e assembramenti, con avventori senza mascherina.