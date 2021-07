Tennis, al Ct Venustas in evidenza Marco Cinotti, Andrea Rondoni e Filippo Di Perna

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:05 - 17 Luglio 2021

Main-draw per il torneo Open del Ct Venustas “Igea Dea della Salute”

In grande evidenza Marco Cinotti, Andrea Rondoni e Filippo Di Perna

Tutti i risultati del torneo giovanile Under 10-12-14-16

Al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina siamo alle battute finali nel torneo nazionale Open maschile dotato di 1.000 euro di montepremi, il trofeo “Igea Dea della Salute”.

I primi giocatori che hanno staccato il biglietto per le semifinali sono stati Andrea Rondoni (Ct Cesena), Marco Cinotti (Ct Massa Lombarda) e Filippo Di Perna (Tc Viserba).

3° turno: Ottavi: Edoardo Lanza Cariccio (2.6, n.7)-Luca Russo (2.8) 6-3, 6.2, Alessandro Bagnara (2.6)-Ivan La Cava (2.5, n.2) 6-5 e ritiro.

Quarti: Marco Cinotti (2.6)-Gilberto Ravasio (2.6, n.8) 6-3, 6-3, Filippo Di Perna (2.5, n.5)-Sergio Badini (2.6) 6-2, 6-3, Andrea Rondini (2.5, n.3)-Diego Zanni (2.6) 7-5, 6-0.

La finale è in programma lunedì alle 20.30.

Intanto sempre sui campi del Ct Venustas è in pieno svolgimento il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Un altro grande successo per il Club bellariese visto che sono in 138 al via suddivisi nei sei tabelloni in programma. Under 10 femminile, semifinali: Serena Pellandra-Maria Chiara D’Accampo 6-0, 6-0, Angelica Bonetti-Bianca Cecchini 6-0, 6-2. Under 10 maschile, turno di qualificazione: Riccardo Briganti-Leo Mazzarini 6-2, 6-4, Mattia Vincenzi-Alex Bertozzi 6-0, 6-0. 1° turno tabellone finale: Vincenzi-Federico Timpanaro 6-0, 6-1. Passa anche Riccardo Briganti. Under 12 femminile, 1° turno: Ayah Zaid Al Kilani-Yasmina Marina Alessia Filimon 6-0, 6-0, Camilla Fabbri-Viola Amati 6-1, 6-1, Sofia Baldani-Adele Baldazza 6-3, 6-0. Semifinali per Debora Amadei. Under 12 maschile, turno di qualificazione: Federico Attanasio-Pietro Bonfè 6-4, 7-5, Nicola Cirri-Luca Blatti 6-2, 6-3, Mattia Pettenati-Achille Mari 6-4, 4-6, 10-7.

Under 14 femminile, turno di qualificazione: Emma Pelliccioni (n.2)-Christine Gabellini 6-1, 6-1, Ester Biserni (n.3)-Viola Amati 6-3, 6-2. Si qualifica anche Francesca Sofri.

Nell’Under 14 maschile si qualificano per il tabellone finale Simone Cristiano, testa di serie n.1, vincitore 7-5, 7-6 (5) nel turno finale, e Michele Diversi, testa di serie n.2, che si è imposto 6-1, 6-3 su Filippo Velotti. Nell’Under 16 maschile, 2° turno: Marco Torri-Giovanni Maria Chiadini 6-4, 6-3. Turno di qualificazione: Michele Fabbri (n.3)-Federico Nucera 6-0, 6-2, Islam Zaid Al Kilani (n.4)-Leonardo Crociati 6-3, 6-1.

Under 16 femminile, 1° turno: Denise Guidi-Viola Garuti 7-6 (5), 4-6, 10-7. Quarti: Aurora Fabbri-Alice Rossi 7-5, 4-6, 14-12.