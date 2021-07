Sportdance omaggia Carla Fracci, il tributo con un applauso pieno di commozione

Attualità

Rimini

| 16:39 - 17 Luglio 2021

Sportdance omaggia Carla Fracci.



"Per noi è stata tutto", le parole di Enzo Resciniti, presidente FIDS, Federazione italiana danza sportiva, hanno riempito il padiglione rosso, dove sono in corso da oggi e nei prossimi giorni le competizioni dei Campionati italiani di danza classica. Mentre entrano nel vivo le competizioni di Sportdance, il più grande evento al mondo di danza sportiva, in corso fino a domenica 25 luglio nei padiglioni della Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, la FIDS e Sportdance non potevano non omaggiare la regina della danza mondiale, Carla Fracci, da poco scomparsa.



Per questo, pur nei padiglioni blindati per motivi di sicurezza, e senza pubblico, si sono allineati i ragazzi e le ragazze della danza classica, assieme ai consiglieri e alle consigliere federali FIDS, per ricordare l'impegno di Carla Fracci per la cultura della danza.



"Ho avuto la fortuna di conoscerla in questi anni – ha ricordato Enzo Resciniti, Presidente FIDS –, era amatissima e quando giravamo per i padiglioni di Sportdance, negli anni scorsi, ci mettevamo sempre un paio d'ore, perché non si sottraeva mai ad un selfie o a firmare un autografo. Bambini, bambine, ragazzi, ragazze, atleti e atlete di tutte le età la veneravano. Per noi è stata una maestra, insegnandoci fino all'ultimo quanto fosse importante lavorare, impegnarsi per migliorare e diffondere la cultura della danza sportiva. Più volte è stata ospite di eventi della Federazione italiana danza sportiva e di Sportdance, testimoniando il lavoro di grande qualità che la federazione svolge per sostenere atleti e tecnici delle varie discipline della danza. Oggi per noi è un giorno di grande commozione, ma il percorso professionale, artistico e umano di Carla Fracci è stato e sarà da esempio per tutti i nostri atleti per sempre".



Dopo il tributo a Carla Fracci le arie dei suoi balletti più celebri in tutto il mondo hanno risuonato nel padiglione rosso, dove sono in corso le competizioni dei ballerini e delle ballerine di danza classica. I Campionati italiani di danza sportiva, per tutte le discipline, sono in corso fino al 25 luglio e sono visibili anche da casa, seguendo le dirette sul canale Fidschannel.tv e i contributi video in onda sul canale tv Sky 814 e su Tivusat 54.