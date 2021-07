Emma Petitti in visita a Casteldelci, tra le tappe il rinnovato Ecopark

Attualità

Cattolica

| 16:37 - 17 Luglio 2021

Visita di Emma Petitti a Casteldelci.



Questa mattina (sabato 17 luglio) il Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale Emma Petitti si è recata in visita a Casteldelci, accolta dal Sindaco Fabiano Tonielli, col quale si sono affrontati alcuni temi amministrativi riguardanti il territorio: gestione dell'acquedotto del Senatello, valorizzazione dell'archivio storico di proprietà del Comune, problematiche relative alle aree interne e di montagna.



In seguito, la Presidente ha fatto visita alla Casa Museo 'Sandro Colarieti', che raccoglie le testimonianze del territorio di Casteldelci e in particolare quelle del tragico eccidio di Fragheto, tenute vive grazie all'opera di chi oggi cura il Museo e al lavoro fatto dagli amici del 'Borgo della Pace'.



Infine, una visita alle ragazze e ragazzi della neonata cooperativa di comunità 'Incanti Delcesi', nel giorno di apertura stagionale dell'Eco Park da loro gestito, inaugurato lo scorso anno e frutto di una condivisione reale che dà il senso di cosa deve essere una comunità. Il lavoro di riqualificazione che i volontari hanno svolto ha permesso l'apertura del Parco che è diventata una vera e propria risorsa per tutti, per residenti ma anche per i turisti e le famiglie che possono godere di una vacanza all'insegna della natura, della tranquillità e dei servizi.