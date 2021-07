Giosef, nuovo videoclip per il cantautore riminese d'adozione

Attualità

Rimini

| 09:20 - 18 Luglio 2021



E' originario di Torino, ma vive a Rimini da 4 anni, il cantautore Giuseppe Oppedisano, da tutti conosciuto come Giosef. Trentanove anni, nel 2005 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Una gavetta e tanto studio, per più di dieci anni, fino alla pubblicazione di due album: "Libera uscita" nel 2017 e "La rinascita del Viola" nel dicembre 2020. Scherzosamente, riconosce di esere stato adottato dalla città di Rimini: "Qui sto benissimo e qui nel 2017 ho fatto uscire il primo album: libera uscita appunto, avendo lasciato Torino in cerca della mia dimensione". Una dimensione trovata pienamente nell'ospitale Romagna: "Il mio sogno era vivere in una città di mare. Non conoscevo Rimini, non c'ero mai stato. Torino è la mia città di nascita, una grnade città. Ma a Rimini, a parte il mare, vedo anche più apertura mentale, più aggregazione, più voglia di stare insieme, più sorrisi. A Torino si corre troppo, qui prendi la bicicletta, vivi con più calma".



Nel gioco della vita, anche un incontro casuale in Sardegna ha rappresentato una "sliding door": sull'Isola infatti ha conosciuto la sua compagna, la riminese Maurizia, che ha poi seguito in Romagna. Un amore sbocciato con grande forza e passione e che dopo un solo anno ha portato nella coppia la gioia della maternità, grazie alla piccola Viola. "Nel 2015 avevo scritto una canzone, chiamata Viola. Ero ancora single, ma con il pensiero di scrivere una canzone pensando di diventare papà di una bambina di nome Viola. Un'intuizione". La canzone è stata pubblicata nel disco "La rinascita del Viola" ed è stato il primo estratto, lanciato nel marzo 2020: "Un omaggio alla mia nuova vita, Viola è il nome di mia figlia, ma è anche un colore importante, è quello dell'equilibrio, del settimo Chakra, della luce e della consapevolezza".



Il quinto singolo estratto, il cui videoclip è stato pubblicato qualche giorno fa, è "Innorante", un brano estivo e di grande attualità. "Il titolo è una parola inventata. Gioco con le parole inno e ignorante. E' un inno alla superficialità, una riflessione molto leggera sul mondo di oggi, sul mondo digitale, su quello che facciamo noi attraverso i social". Alfredo, il protagonista della canzone, è sempre connesso ai social: pubblica foto, commenta e giudica, pubblica citazioni, "seguendo le apparenze e le mode della gente". Tutti noi possiamo specchiarci nei comportamenti di Alfredo: "E' la diffusa voglia di apparire della nostra società, di cercare notorietà, di sentirsi in qualche modo importanti, creando, attraverso i social, una vita fantastica, eliminando le nostre vulnerabilità e quelli che noi consideriamo i nostri difetti, eliminando le nostre fragilità". Dopo "Innorante", a settembre uscirà il video de "L'intuizione"; canzone che racconta invece l'amore tra Giosef e la sua compagna. Ma il cantautore lavora alacremente a un nuovo progetto musicale, con la casa discografica riminese "Yourvoice Records": "Ringrazio il mio produttore Marco Giorgi, con la sua etichetta stiamo lavorando a brani nuovi". Un altro importante passo di un percorso interiore, esternato in parole e musiche, che ha permesso a Giosef di raggiungere un nuovo equilibrio. L'insegnamento de "La rinascita del Viola": "Un messaggio positivo all'ascoltatore, affinchè si possa affrontare la vita con serenità e lucidità".



Riccardo Giannini