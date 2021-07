Tav Romagna, altra bocciatura da Rimini all'idea di Confindustria Romagna

Attualità

Rimini

| 15:35 - 17 Luglio 2021

Nadia Rossi.



Anche la Consigliera regionale Nadia Rossi esprime perplessità sulla Tav Romagna, unendosi a quanto già sottolineato dal Presidente della Provincia Riziero Santi e dall'assessore alla mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni. "Apre a molti dubbi il progetto di Confindustria Romagna sulla nuova alta velocità che collegherebbe il nostro territorio a Milano in un'ora e quaranta. Accorciare i tempi di viaggio è importante, visti i tanti turisti ma anche i tanti romagnoli che si spostano ogni giorno dalla Riviera al capoluogo lombardo per lavoro, studio, piacere. Ma un'infrastruttura di questo genere, per portare veri benefici ai cittadini ed al sistema trasportistico romagnolo, dovrebbe tener conto di elementi che invece non rientrano nel progetto".



Nadia Rossi si riferisce in primo luogo alla stazione unica Città Romagna, snodo di arrivo dell'alta velocità per tutto il territorio che si colloca lontano dai principali Comuni romagnoli e dalle stazioni già attive con il traffico della flotta regionale. "Una scelta che fatico a comprendere, sia per questioni logistiche ed organizzative che di fruibilità per i cittadini ed i turisti: doversi recare presso una stazione secondaria non collegata solo per prendere un treno ad alta velocità comporterebbe, a mio parere, un basso utilizzo dell'infrastruttura".



La consigliera regionale ha dubbi anche sull'ipotesi legata a collegamenti ad hoc: "sistemi di trasporto rapido per connettere la nuova stazione con quelle esistenti rischia di essere una scelta non ottimale perché alla fine potrebbero essere preferibili i collegamenti in auto. Questo quindi porterebbe ad un consistente traffico automobilistico per raggiungere la fermata Città Romagna".



"Condivido l'idea di un ragionamento forte sull'alta velocità e sulla messa a sistema delle reti e dei servizi in Romagna - penso anche al Trc di Costa, che è già in itinere ma che va implementato e portato a termine in via prioritaria. Ma se l'obiettivo della Tav è ottimizzare i tempi e semplificare la vita dei viaggiatori, la collocazione della stazione Città Romagna necessita di essere rivista" conclude la Consigliera, auspicando la possibilità di incontrarsi tra istituzioni e Confindustria per definire un percorso condiviso.