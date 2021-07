Rimini, Lisi non è più vicesindaco: la decisione di Gnassi

Attualità

Rimini

| 15:30 - 17 Luglio 2021

Andrea Gnassi.

La decisione di non fare le primarie, con la candidatura di Jamil Sadegholvaad, sembrava aver pacificato la turbolenta vicenda della scelta del candidato sindaco del centrosinistra di Rimini. Invece, dopo la decisione della vicesindaca Gloria Lisi di candidarsi in autonomia, il sindaco Andrea Gnassi le ha ritirato le deleghe, confermando una spaccatura che continua ad agitare le acque, in una situazione sempre più complicata, in particolare nell'area Pd. Lisi, infatti, non solo non era un'avversaria del collega di giunta Sadegholvaad (delfino del sindaco uscente), ma, quando ancora si parlava di primarie contro la presidente del consiglio regionale Emma Petitti, era stata addirittura nominata coordinatrice della sua campagna elettorale. Poi, però, le primarie non si sono fatte e si è giunti a quello che da alcuni è stato definito un compromesso, con una sorta di ticket con Chiara Bellini, esponente vicina a Petitti e all'area del Pd che si opponeva alla stretta continuità di Gnassi. Lisi, in disaccordo, ha deciso di candidarsi in autonomia alla guida di una lista civica. "Con sofferenza e a malincuore -spiega Gnassi - faccio gli auguri di buona fortuna a Gloria. Le istituzioni però vengono prima di tutto. Stare in un governo con un piede dentro e uno fuori e proiettato da altre parti, non si può".