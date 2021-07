Baseball, San Marino passa a Nettuno in gara1: 7-9

Sport

| 14:18 - 17 Luglio 2021

Nicola Garbella (PHOTOBASS).

E' vittoria per San Marino! Gara1 allo Steno Borghese è degli uomini di Doriano Bindi, che attaccano il match con grandissima determinazione e scavano subito un solco di 7 punti al 1°. Nettuno recupera, ma al timone della partita ci sono sempre Albanese e compagni, che finiscono col vincere 9-7 un match nel quale il vincente è Nicola Garbella e il perdente Andrea Pizziconi. 9 le valide per San Marino, 6 per Nettuno. Identico il numero degli errori (due) così come i rimasti in base (9) per entrambe.

LA CRONACA. L’inizio è splendido, tanto che sul partente avversario Pizziconi arrivano in serie tre singoli e due doppi prima della prima eliminazione. Il line-up si presenta subito prontissimo e concentrato. Per Tromp c’è la valida a sinistra, Ferrini la tocca al centro e Celli va col singolo che riempie le basi. Come cleanup c’è il rientrante Angulo, che non si lascia scappare l’occasione e pulisce tutto col doppio da tre punti (3-0). Non solo, perché dopo di lui c’è il doppio anche per Giovanni Garbella che significa 4-0. Sechopoulos (F7) è il primo out, ma dopo la base a Epifano è tempo di cambio sul monte di lancio per la squadra di casa. Al posto di Pizziconi entra Federico Pecci, che passa in base Morresi ed elimina Albanese, il quale però batte una volata di sacrificio che vale il 5-0. Sul successivo fly di Tromp c’è un’incertezza all’esterno centro di Beltre, con palla che cade ed entrambi i corridori in base che vanno a segnare (7-0). L’inning si conclude con la successiva eliminazione di Ferrini (F9), ma è un grande inizio per i Titani.

Primo attacco nettunese e secondo sammarinese si risolvono con tre out veloci, mentre nella parte bassa del 2° Luca Di Raffaele ha qualche problema in più (due basi ball), ma non concede punti. Nella parte alta del 3° Albanese e compagni mettono due uomini in base con un out senza generare punti, al cambio di campo invece l’attacco di casa riduce la forbice e mette a segno quattro punti. Luca Di Raffaele passa in base Scerrato e Sellaroli, con la valida successiva di Beltre, la prima della partita di Nettuno, che taglia a destra gli interni e provoca anche un errore di Giovanni Garbella: nell’azione entrano due punti (2-7). Cambio sul monte, con Nicola Garbella primo rilievo di Doriano Bindi nella serata dello Steno Borghese. Per Latimore c’è la base ball, Lino batte una volata a destra (3-7) e Mazzanti è eliminato al piatto. Due out a tabellone, ma Mercuri tiene vivo l’attacco battendo un triplo che vale il 4-7.

La distanza tra le due squadre è ridotta, c’è equilibrio nel gioco e grande lotta in ogni turno di battuta. Nel quarto e nel quinto inning le due squadre si scambiano colpi non decisivi e il punteggio rimane invariato, nel 6° ecco il nuovo scatto sammarinese. Su situazione di uomini agli angoli (doppio di Tromp e singolo di Ferrini), il giro di mazza fondamentale nell’economia del match è quello di Federico Celli, che incontra bene la palla di Pecci e va col singolo a destra che vale due punti (9-4, c’è anche un errore della difesa).

Nettuno accorcia al 7° col solo-homer di Latimore (5-9) e la situazione di punteggio rimane tale fino alla parte bassa del 9°. Dopo sei eccellenti inning di Nicola Garbella, è la volta di Mazzocchi per chiudere il match. Arrivano subito due out su clienti tosti come Beltre (F8) e Latimore (F7), poi però per Lino ci sono quattro ball e Mazzanti va col singolo. La valida a destra di Mercuri fa entrare due punti (7-9), ma sarà anche l’ultimo squillo per la squadra di casa. Ambrosino è eliminato al volo da Giovanni Garbella, terzo out. San Marino vince 9-7.

Il tabellino

NETTUNO – SAN MARINO 7-9

SAN MARINO: Tromp es (2/4), Ferrini 3b (2/5), Celli ec (2/4), Angulo 2b (1/4), G. Garbella ed (1/4), Sechopoulos 1b (0/2), Epifano ss (0/3), Morresi dh (1/3), Albanese r (0/4).

NETTUNO: Sellaroli 2b (0/4), Beltre ec (1/5), Latimore es (2/4), Lino 1b/r (0/2), Mazzanti 3b (1/3), Mercuri ss (2/3), Ambrosino ed (0/5), Trinci (Noguera 3b 0/1) r (0/3), Scerrato dh (0/3).

SAN MARINO: 700 002 000 = 9 bv 9 e 2

NETTUNO: 004 000 102 = 7 bv 6 e 2

LANCIATORI: Di Raffaele (i) rl 2, bvc 1, bb 4, so 3, pgl 3; N. Garbella (W) rl 6, bvc 3, bb 4, so 4, pgl 2; Mazzocchi (f) rl 1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 2; Pizziconi (L) rl 0.1, bvc 5, bb 1, so 0, pgl 5; Pecci (r) rl 5, bvc 4, bb 4, so 3, pgl 2; Teran (r) rl 2.2, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0; Taschini (f) rl 1, bvc 0, bb 2, so 0, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Latimore (1p. al 7°); triplo di Mercuri; doppi di Tromp, Angulo, G. Garbella e Latimore.