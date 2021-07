Eventi

17 Luglio 2021

Fabio Concato.



A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Regione Emilia-Romagna che prevede per la giornata di domenica 18 luglio 2021 temporali forti sul settore orientale della regione, più probabili su fascia costiera romagnola, in accordo con gli artisti e con gli organizzatori il concerto "Scomporre e ricomporre" di Fabio Concato e Pier Carlo Penta, previsto per domani in apertura della rassegna "Albe in controluce", è rimandato a domenica 5 settembre, ore 6:15, sempre alla Spiaggia 90 di Riccione.