Covid: in Romagna i medici di base chiameranno gli over 60 non vaccinati

| 12:52 - 17 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Come riporta l'Ansa, l'Azienda Usl Romagna ha inviato ai medici di base l'elenco degli over 60 che ancora non hanno avviato il ciclo vaccinale e ha chiesto loro di telefonare per provare a convincerli. In tutta la Regione circa il 2% degli over 80, il 10% della fascia 70/79 anni e il 16% dei 60/69enni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. Nelle province romagnole questa percentuale è però significativamente più alta anche a causa di uno storico radicamento, in particolare a Rimini, del movimento no vax che già si era fatto sentire quando, in epoca pre-Covid, l'Emilia-Romagna fu la prima regione a introdurre l'obbligo vaccinale per i bambini iscritti al nido. Da parte delle autorità sanitarie c'è preoccupazione per il dilagare della Variante Delta, che sta circolando sostanzialmente tra i giovani. Il rischio è che possa raggiungere anche gli over 60 non vaccinati e quindi soggetti maggiormente a complicazioni dall'infezione da Sars-CoV-2.