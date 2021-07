Beach volley, il campionato assoluto italiano di quest'anno parte da Bellaria-Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:25 - 17 Luglio 2021



Ha preso il via ieri la prima Tappa del Campionato Italiano Assoluto 2021 di beach volley, in corso di svolgimento presso il Polo Est village di Bellaria-Igea Marina. Prima giornata di gare dedicata alle qualifiche per il main draw.



Tante le emozioni vissute nei sei campi messi a disposizione per l’evento, con l’arena centrale che ha prima ospitato i match del tabellone femminile e poi quelli del tabellone maschile.



Nel corso della mattinata si è svolta la conferenza stampa di presentazione di questo primo grande evento di beach volley, che oltre ad assegnare punti importanti in vista delle finalissime scudetto in programma a Caorle (VE, 3-5 settembre), incoronerà i vincitori della Coppia Italia 2021. A presentare questo appuntamento romagnolo sono stati Luca Solbiati in rappresentanza del Polo Est Village, Avv. Michele Neri Assessore del Comune di Bellaria Igea Marina, Fabio Galli coordinatore dell’attività territoriale del beach volley FIPAV, Roberto Bulegato Presidente dell’Insubria Volley Gallarate e Riccardo Pozzi Presidente della Dinamo Pallavolo Bellaria - Idea Volley Rubicone.



Domani sarà la giornata dedicata al main draw, da dove verrà poi delineato il tabellone delle finali in programma domenica 18 luglio.