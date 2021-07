Tutta la città sostenibile in una mappa: nuova guida di Visit Rimini

Attualità

Rimini

| 11:10 - 17 Luglio 2021

Il fronte della mappa di Rimini sostenibile.



Le opportunità della Rimini sostenibile raccolte in una mappa: una guida pratica per turisti e residenti. Molte sono le iniziative che la città di Rimini sta mettendo in campo per confermare sempre di più la propria vocazione alla sostenibilità e VisitRimini ha voluto metterle in fila, a beneficio di tutti. La Mappa della Rimini sostenibile è scaricabile dal portale di destinazione, oltre che disponibile – in versione su carta da fonti gestite in maniera responsabile - in distribuzione presso i 7 uffici turistici in città: in Piazzale Fellini, Stazione, Visitor Center, Piazzale Marvelli, Miramare, Viserba e la biglietteria Start in piazza della Stazione. La mappa è in doppia lingua, italiano e inglese e l’uso di icone efficaci la rende comprensibile a tutti.



Si parte dalla segnalazione delle 10 linee della Bicipolitana, oltre all’Anello verde, i cui tracciati sono chiaramente indicati con i numeri e la tratta coperta ed evidenziati con colori diversi. Si va poi alla linea del Metromare, in partenza dalla stazione di Rimini, dove è evidenziato chiaramente anche il Bike Park, che offre, oltre al noleggio di ogni tipo di bicicletta, una ciclofficina e una ricarica elettrica per le biciclette. Sono evidenziate poi le colonnine per la ricarica elettrica di auto e moto distribuite in tutta la città ed elencati tutti i servizi di mobilità elettrica in sharing, con le relative modalità di fruizione: auto, scooter, biciclette e monopattini. È indicato il nuovo Parco del Mare, nei tratti aperti da Miramare a Torre Pedrera, con le aree relax, le aree fitness attrezzate e le aree gioco per i bambini. E più in generale, non mancano le rappresentazioni dei principali parchi verdi cittadini. Sono presenti anche le case dell’acqua e i maggiori mercati dei produttori locali. Uno zoom sul centro storico aiuta a non dimenticare la ricchezza culturale della città, raccontata dai suoi tanti monumenti storici e in divenire.



Il retro della Mappa è dedicato al racconto della Rimini che cambia verso la sostenibilità e ai principali ambiti che ne testimoniano il relativo cambiamento, a partire dal Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato, con la tutela del mare e delle spiagge, ai 130 chilometri di piste ciclabili, agli spazi urbani ritrovati, allo sharing elettrico ai prodotti alimentari a chilometro 0. E per essere ancora più concreti, VisitRimini propone alcune esperienze a tema: un invito a vivere e godere di questa nuova dimensione della città. I contenuti della mappa sono stati realizzati da VisitRimini. La direzione artistica e grafica è di Stefano Tonti e le icone dei monumenti storici sono di Ilaria Montanari.