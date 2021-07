Donazione Inner Wheel, arriva un nuovo polisonnigrafo alla pediatria dell'ospedale di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:17 - 17 Luglio 2021

La donazione del polisonnigrafo alla pediatria dell'ospedale di Rimini.



L'associazione femminile Inner Wheel ha donato una nuova attrezzatura di ultima generazione al reparto di Pediatria dell'ospedale Infermi di Rimini. Si tratta di un polisonnigrafo del valore di 5 mila che consentirà lo studio particolareggiato del respiro e dei comportamenti (pattern) respiratori del bambino durante il sonno.



«La poligrafia notturna in età pediatrica è necessaria per la diagnosi dei disturbi della respirazione che possono insorgere durante il sonno e che sono rappresentati principalmente da russamento (presente dal 3% al 12% dei bambini in età prescolare), sforzo respiratorio, respirazione orale, apnee ostruttive (la cui prevalenza in età pediatrica va dal 2% al 5,7%)» spiega Luigi Lazzari Agli, direttore delle Malattie dell’apparato respiratorio dell’ospedale Infermi. «Spesso i sintomi e le manifestazioni cliniche non sono facilmente riconducibili a queste modificazioni notturne del respiro. Quando presenti possono essere responsabili di manifestazioni cliniche particolari come la eccessiva sonnolenza diurna, il ritardo di crescita, la difficoltà di apprendimento, il minor rendimento scolastico, la ridotta capacità di attenzione e i disturbi comportamentali (disturbo da deficit di attenzione/iperattività o ADHD). Lo studio poligrafico permette di stabilire una eventuale correlazione tra sintomi e le alterazioni del sonno per un corretto trattamento .Anche altre malattie dell’età pediatrica come la ipertrofia adeno-tonsillare, il sovrappeso, la obesità, le malattie neuromuscolari e alcune sindromi complesse come la sindrome di Down, trovano indicazione dello studio del respiro durante il sonno, per poter definire la corretta terapia».



Questa nuova strumentazione sarà quindi anche l’impulso per creare un piccolo team multidisciplinare per lo studio e la cura dei disturbi respiratori nel sonno in età pediatrica, team rappresentato da pneumologi, pediatri e neonatologi, che potranno condividere e mettere a frutto le esperienze personali, che fino ad ora sono state maturate separatamente, seguendo le vocazioni specialistiche delle singole discipline.



«Avere a disposizione questo strumento da dedicare allo studio dei pazienti pediatrici», afferma Gina Ancora, direttrice del dipartimento Salute Donna, Infanzia, adolescenza, «permetterà di dare inizio ad una nuova attività diagnostica, che a tutt’oggi nell’ambito di Rimini è riservata solamente al mondo adulto, evitando il ricorso a strutture esterne alla nostra Azienda, per questo siamo enormemente grati all’associazione».

Conclude Franca Letizia Ardigò Longhitano, governatrice del distretto 209 Italia / International Inner Wheel «Dopo avere avuto modo di apprezzare la professionalità e l’umanità degli operatori che vi lavorano, unitamente all’organizzazione e all’efficienza dimostrate durante la pandemia dall’intera struttura ospedaliera, abbiamo voluto esprimere la nostra gratitudine facendo una donazione al reparto pediatrico. La nostra associazione da sempre è focalizzata sulle donne e sui bambini, nella convinzione che sono il nostro futuro e dobbiamo averne cura e anche per questo abbiamo voluto donare questa attrezzatura, in segno di speranza, con l’auspicio che possa servire a rendere più serena la vita di tanti bambini».