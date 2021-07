La cinquantesima edizione di Pennabilli Antiquariato salutata da Vittorio Sgarbi

Attualità

Pennabilli

| 08:32 - 17 Luglio 2021

Vittorio Sgarbi a Pennabilli Antiquariato.



La cinquantesima edizione di Pennabilli Antiquariato accoglie Vittorio Sgarbi e si impone all'attenzione del pubblico, degli appassionati e degli addetti ai lavori. Si è inaugurata sabato 10 luglio alla presenza dell'ambasciatore Elisabetta Belloni, direttore generale del Dis, delle autorità locali e del presidente dell'associazione culturale Pennabilli Antiquariato, Ferruccio Giovanetti, la cinquantesima edizione di “Pennabilli Antiquariato Mostra Mercato Nazionale nelle botteghe e nei palazzi del centro storico”.



L'esposizione, che si presenta nella nuova formula, distribuita lungo le vie del centro storico di Pennabilli, all'interno di antiche abitazioni, botteghe e palazzi opportunamente allestiti, sta riscuotendo un vasto successo tanto da aver richiamato l'attenzione di Sgarbi, che l'ha visitata definendola “meravigliosa”.



E in realtà sorprende la capacità di Pennabilli Antiquariato di rinnovarsi e di offrire ogni anno uno straordinario percorso nella storia dell'arte grazie al coinvolgimento di gallerie antiquarie di primo piano e all'accuratezza dei meccanismi di organizzazione, marketing e comunicazione, che la pongono sul piano più alto del circuito nazionale dell'antiquariato.



Cinquanta edizioni consecutive costituiscono un record e sono una garanzia per gli appassionati che desiderano ammirare opere di alto livello e per gli investitori, i collezionisti o i visitatori occasionali, a cui offre un'ampia scala di opportunità alla portata di ogni tasca.

Alle ventuno gallerie espositrici si aggiungono tre mostre collaterali: “Cinquanta”, nel restaurato Palazzo del Bargello, curata dal collettivo di architetti HPO, emozionante percorso lungo i cinquanta anni di storia di Pennabilli Antiquariato; “In Scena”, selezione di sculture del Maestro cesenate Ilario Fioravanti, in bilico tra realismo e suggestione, curata dall'architetto Pietro Dani negli spazi del Teatro Vittoria e “Relitti”, a cura di Andrea Mazzoldi, rassegna di opere di Maria Cristina Ballestracci, con cui si interfaccia lo spettacolo di teatro canzone di Giulio Casale “Lettere da lontano”, venerdì 16 luglio alle 21.30 nella suggestiva arena dell'Orto dei Frutti Dimenticati.

Collocata in un'area ricca di invidiabili risorse naturali e di un patrimonio culturale, storico e artistico unico, Pennabilli, a cui il Touring Club Italiano ha assegnato la Bandiera Arancione, il marchio destinato ai comuni che si distinguono per la valorizzazione del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ospitalità, offre l'opportunità di arricchire lo spirito e la mente e di godere dell'accoglienza di queste terre, generose sotto ogni aspetto edonistico, come quello della gastronomia e, in genere, della qualità dell'ambiente e della vita.