Calcio, ripescaggi: il Rimini è in C se ci sono almeno cinque posti liberi. Il caso Samb

All’inizio della prossima settimana il quadro circa i ripescaggi sarà più chiaro. Scadono lunedì 19 alle ore 19 i termini per le domande corredate dal contributo straordinario del valore di 300mila euro in assegni circolari insieme a due fideiussioni da 300mila e 350mila.

Il tutto in attesa dei verdetti del Collegio di Garanzia del Coni attesi per martedì 27 riguardanti i ricorsi delle squadre escluse: 1) Chievo Verona (è pronto a subentrargli il Cosenza), 2) Carpi, 3) Novara, 4) Paganese, 5) Casertana, 6) Sambenedettese mentre è già noto che il neopromosso Gozzano si è chiamato fuori non iscrivendosi. Al suo posto dovrebbe salire il Messina FC, una sorta di riammissione senza oneri.

Tra le ricorrenti, la Paganese dovrebbe aver risolto i problemi debitori per cui i posti disponibili sarebbero cinque. In questo caso, dopo che la Clodiense si è chiamata fuori per i problemi legati allo stadio, la scaletta dei ripescaggi sarebbe la seguente in ossequio al criterio dell’alternanza squadra di D-squadra di C: 1) Latina (squadra di D); 2) squadra di C; 3) Andria (squadra di D); 4) squadra di C; 5) Rimini (squadra di D) in vantaggio sul Siena di pochi punti grazie alla classifica D di Valore in quanto il club biancorosso ha fatto giocare per un maggiore numero di minuti under del suo vivaio tesserati da almeno tre anni.

Per arrivare alla meta c'è da vagliare la posizione della Sambenedettese, che ha saldato i pagamenti dei contributi di calciatori e dipendenti tramite compensazione con impiego di crediti di soggetti terzi. Una modalità di pagamento non ammessa dall’ordinamento sportivo ma dalla legge dello Stato. E gli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari che curano gli interessi del club, indicano nel ricorso alcuni casi in cui c’è stata la prevalenza dell’ordinamento generale rispetto a quello a quello speciale. In casa Samb si nutre fiducia ritenendo di aver rispettato lee norme in materia fiscale, a Rimini si incrociano le dita.