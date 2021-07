Tennis, Open 'Igea Dea della Salute': in evidenza Marco Cinotti e Filippo Di Perna

Sport

Bellaria Igea Marina

| 00:53 - 17 Luglio 2021

Al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina entra decisamente nel vivo il torneo nazionale Open maschile dotato di 1.000 euro di montepremi, il trofeo “Igea Dea della Salute”.

I primi giocatori che hanno staccato il biglietto per i quarti di finale sono stati Diego Zanni (Tc Viserba) ed Andrea Rondoni (Ct Cesena), a seguire ottime prestazioni anche da parte di Marco Cinotti (Ct Massa Lombarda) e Filippo Di Perna (Tc Viserba).

2° turno: Alessandro Bagnara (2.6)-Marco Chiarello (3.1) 6-0, 6-0, Luca Russo (2.8)-Alessandro Falcucci (2.7) 6-2, 6-3,

3° turno: Gilberto Ravasio (2.6, n.8)-Lorenzo Bonori (3.1) 7-5, 0.6, 6-4, Marco Cinotti (2.6)-Filippo Monti (2.4. n.1) 6-3, 6-1, Sergio Badini (2.6)-Marco Giangrandi (2.5, n.4) 7-5, 6-0, Filippo Di Perna (2.5, n.5)-Enrico Lanza Cariccio (2.7) 6-1, 6-3.

Intanto da sabato, sempre sui campi del Ct Venustas, è partito il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Un altro grande successo per il Club bellariese visto che sono in 138 al via suddivisi nei sei tabelloni in programma.