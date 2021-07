Digitale e creatività: 3 lavori per mettere in moto la fantasia

Attualità

Nazionale

| 18:44 - 16 Luglio 2021

Studio al computer.

Gli effetti della pandemia sul lavoro hanno stravolto i piani delle aziende, che hanno deciso di puntare molto sul digitale. Almeno un’azienda italiana su quattro lo ha fatto, pensando anche ai valori di sostenibilità e all’impatto ambientale, avanzando nuove collaborazioni con freelance e pianificando assunzioni a tempo pieno. Un segno assolutamente positivo, in un momento d’incertezza per tutte le aziende mondiali, queste si sono aggiornate per continuare il proprio lavoro e pensare al futuro digitale.





I lavori creativi digitali



Lavorare con il digitale e da remoto non è comunque sintomo di assenza di creatività, tutt’altro, esistono molti ruoli lavorativi in cui quest’ultima viene messa in primo piano. Vediamo allora insieme qui di seguito quali e cosa sono i lavori creativi digitali più ricercati.





Copywriter

Cominciamo con il copywriter, la figura che si occupa di realizzare e scrivere contenuti per comunicare in maniera perfetta e semplice su un sito web, che sia di promozione, informazione e altro. Deve saper conoscere molto bene la lingua e la grammatica, nonché gli argomenti di cui racconta in maniera efficace e creativa per attirare più lettori possibili. Un autore di testi come il copywriter deve aver studiato anche come creare contenuti per il web, conoscendo le regole di base per la massima qualità e correttezza del testo scritto. Il copywriter, perciò, scrive per arrivare al pubblico ma anche per essere presenti nei motori di ricerca, uno dei canali web più utilizzati dei giorni d’oggi.





Web developer e web designer

Web developer e web designer, queste sono due figure complementari, il loro è un lavoro che si può fare anche senza una laurea specifica e, spesso, la cosa migliore se si vuole imparare in fretta e fare pratica è seguire un corso ad hoc per diventare uno sviluppatore web online. Il web developer è in poche parole uno sviluppatore e programmatore web, lavora infatti per progettare, creare e gestire sia siti web che applicazioni. Il web designer lavora insieme al web developer, occupandosi della parte creativa, del design, l’aspetto grafico e visivo del sito web su cui lavorano.





Content creator

Infine ma non meno importante, c’è il content creator, colui che crea i contenuti più efficaci da presentare ai clienti. Non è solamente la persona che si occupa della stesura di testi, ma quella figura che studia il momento perfetto per condividere i contenuti, sia che si parli del giorno della settimana che dell’orario giusto.

Ma anche quale contenuto è migliore di un altro, trovando sempre il modo per arrivare alle persone giuste con un contenuto di riguardo. Il content creator deve attirare e coinvolgere il pubblico nel migliore dei modi, attraverso storytelling efficaci, sapendo utilizzare anche i social network e i vari canali online con determinati contenuti digitali di qualunque forma.