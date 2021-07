Volley A2 femminile, Omag. L'ultimo volto nuovo è la baby Giulia Biagini

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:16 - 16 Luglio 2021

Giulia Biagini.



Ecco l’ultimo volto nuovo della famiglia Consolini Volley. Si tratta di Giulia Biagini, classe 2000, in arrivo dal Team 80 di Gabicce/Gradara. Giovane, libero, pronta a volare, difendere, ricevere, recuperare. Giulia è cresciuta nelle giovanili del volley Montecchio, ed ha proseguito il suo percorso fino all’ under 18 come palleggiatrice, nel 2016 ha disputato il campionato di serie D al Team 80 Gabicce/ Gradara come libero, e contemporaneamente come palleggiatrice in under 18, con qualche presenza in serie B2 come palleggiatore, dal 2018 al 2021, ha coperto il ruolo del libero in serie C.

“Se è un sogno vi prego non svegliatemi - dice Giulia Biagini - Sono molto emozionata perché si tratta di un’avventura completamente nuova per me, mi aspetto molto da questa esperienza e non vedo l’ora di cominciare e di conoscere le mie nuove compagne. Ho bisogno di crescere, e so che dovrò lavorare tanto per realizzare i miei sogni. Spero che sia una bellissima stagione, e di poter vedere il palazzetto pieno di tifosi che presto conoscerò”



Come ti senti ad affrontare quest'anno con un gruppo esperto e vincente?



“Ancora incredula finché non toccherò il campo della Consolini Volley. Emozionata, ed orgogliosa di far parte di questo forte gruppo”.