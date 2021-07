Calcio RSM, Primavera 3: il nuovo mister è Nicola Cancelli

Sport

Ci sarà un volto nuovo alla guida della formazione Primavera 3. La società dà il benvenuto a Nicola Cancelli, tecnico classe 1968 con un ricco curriculum a livello di Prime Squadre e settori giovanili. Negli anni Cancelli ha fatto parte degli staff tecnici di Trestina, Livorno, Bologna, Cesena, Reggina e da ultimo Imolese, mentre a livello di giovanili la sua carriera si è sviluppata soprattutto a Cesena.

“Mi appresto ad iniziare questa nuova avventura con entusiasmo. – le prime parole di Cancelli da tecnico biancoazzurro – Il campionato Primavera 3 è un torneo importantissimo: mancava nella mia carriera di allenatore e non vedo l’ora di affrontarlo con questi ragazzi. In più, sono particolarmente felice di tornare a cimentarmi in un settore giovanile. Lavorerò con i ragazzi del 2003 e 2004 e cercherò di prepararli al meglio per il passaggio nel mondo dei ‘grandi’, consapevole che molti di loro sono anche nel giro delle Nazionali giovanili.”

Idee chiare, da parte del mister, anche su come coniugare la propria filosofia di allenatore con quella della sua nuova società “Avevo preso informazioni, ma mi piace rendermi conto di persona di come lavora ogni società di cui entro a far parte. La San Marino Academy si sta avvicinando sempre di più alla filosofia di un settore giovanile professionistico, e questo lo si vede da molti dettagli. Mi aspetto di lavorare con ragazzi che non vengono al campo tanto per passare del tempo, ma che sono preparati anche mentalmente ad un livello di calcio come questo. So che sarà così perché conosco il modo di lavorare della San Marino Academy. Io sono uno che crede che serva una certa disciplina per arrivare ad ottenere dei risultati. E con risultati non intendo solo i punti in classifica, ma anche e soprattutto il miglioramento dell’individuo e del collettivo.”

