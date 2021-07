Sport e beneficenza, tornano sulle spiagge gli eventi di Rimini For Mutoko

Sport

Rimini

| 15:59 - 16 Luglio 2021

Foto di repertorio.



Dopo un anno di pausa forzata per il Covid, ritornano gli appuntamenti di Rimini For Mutoko, sulla spiaggia di Rimini e, in un'occasione, a Poggio Torriana. "Anche se in forma ridotta abbiamo cercato di fare il più possibile sempre grazie a tutti i volontari che ci aiutano in questo", spiega Rimini Mutoko.



I progetti sono: “Salute per Mutoko” – “Lavoriamo Insieme” in collaborazione con l’associazione Crescere Insieme e “Pane Quotidiano” in collaborazione con l’associazione Opera di Sant’Antonio.



GLI EVENTI



Sabato 17 Luglio: Bagno 34 Rimini dalle 15:00: Beach Tennis – Misto / Singolo



Domenica 18 Luglio: Bagno 34 Rimini dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:30 al termine torneo: Beach Tennis Maschile / Femminile



Mercoledì 21 Luglio: Bagno 65 Torre Pedrera ore 9:00: Torneo Beach Volley Ragazzi



Domenica 25 Luglio: Bagno 54 Rimini ore 14:00: Torneo Foot Volley



Domenica 25 Luglio: Teatro aperto Poggio Torriana ore 18:30 : Yoga For Mutoko (Iscrizioni in loco)



Domenica 1 Agosto: Frontemare zone 148-149 dalle 14:30: Torneo Beach Tennis



Domenica 8 Agosto: Bagno 34 Rimini partenza libera dalle ore 5:45 alle 6:15: Runrise.



Per altre info e iscrizioni: www.riminiformutoko.it