Rimini boccia la Tav Romagna, nuova linea alta velocità che collega con Bologna

15:32 - 16 Luglio 2021

Confindustria Romagna lancia l'idea di una Tav Romagna, una nuova linea di alta velocità per collegare la Romagna a Bologna e all'Emilia. Una stazione "Città Romagna " localizzata in posizione baricentrica, a Pievesestina di Cesena, rispetto alle città capoluogo di Provincia, che sarebbero collegate alla stazione principale attraverso un sistema di metropolitana o con linee ferroviarie convenzionali.



L'idea non piace però al presidente della Provincia di Rimini RIziero Santi, che parla di benefici, dal punto di vista dei trasporti, molto relativi, "con forti peggioramenti negli spostamenti in auto per raggiungere la stazione baricentrica, a fronte di un eccessivo dispendio di risorse economiche e di suolo".



Da Rimini si dice no allo spostamento del baricentro verso nord, chiedeno piuttosto politiche di coesione e integrazione sulla mobilità, "un progetto organico e razionale deciso con il coinvolgimento delle comunità locali".



Santi evidenzia che "il territorio è già collegato dall’alta velocità" e che servono corse dirette senza cambi a Bologna e collegamenti dignitosi con Ravenna e la costa romagnola, anche attraverso il potenziamento e prolungamento del Metromare.