Matthew Lee in concerto sul Titano, in concomitanza con le  Internazionali di Tennis San Marino Open

Sport

Repubblica San Marino

| 15:21 - 16 Luglio 2021

In foto: Matthew Lee.

In concomitanza con l’atteso ritorno degli Internazionali di Tennis San Marino Open, in programma dal 9 al 15 agosto sui campi in terra battuta del centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, la Federazione Sammarinese Tennis è pronta a presentare anche un prestigioso evento musicale live.



Venerdì 13 agosto, al Campo Bruno Reffi i cui sorgevano un tempo gli storici campi da tennis del Circolo Tennis San Marino, si esibirà dal vivo Matthew Lee per una tappa del Rock & Love Tour che prende nome dall’omonimo album.



Matthew Lee è un carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale. Rappresenta l'orgoglio dello spirito rock’n roll e swing, nonché della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce che trova il suo spazio tra il virtuosismo di Liberace, l’anima rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l’universalità di Elvis Presley e il funambolico pianismo di Renato Carosone.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Frank Carrera (chitarra), Alessandro Infusini (basso), Matteo Pierpaoli (batteria) e Mecco Guidi (Hammond e tastiere).



Ingresso: 15€ + ddp

Prevendita biglietti on-line su Vivaticket https://bit.ly/3xHyz2t e in tutti i punti vendita.

Punto vendita Rsm (Free Shop, Centro Commerciale Atlante Shopping Center)

Info: info@fst.sm - 0549/990578

www.fts.sm www.matthewlee.it www.barleyarts.com