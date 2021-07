E la chiamano Rimini, gli eventi della sezione teatrale di Arena sotto le stelle

Eventi

La programmazione artistica dell’estate riminese si arricchisce di nuovi appuntamenti dedicati al teatro e alla danza che andranno in scena nei palcoscenici all’aperto del centro storico, alla Piazza sull’acqua, alla Corte degli Agostiniani e al Lapidario del Museo della Città.



Una sezione dal titolo “E la chiamano Rimini 2021”, in continuità con il manifesto musicale della scorsa estate, il doppio cd realizzato dai trentasei artisti e band riminesi che proponeva un’inedita ed emozionate versione di “Rimini” di De Andrè, e con i tanti spettacoli e concerti che hanno visto i talenti riminesi esibirsi nelle arene all’aperto.



Ancora una volta Rimini sceglie di valorizzarsi e promuovesi nel segno dell’arte e della cultura attraverso i suoi artisti, e a questi appuntamenti teatrali si affiancheranno a breve quelli musicali che saranno presentati prossimamente.



EVENTI NELLA PIAZZA DELL'ACQUA



5 Agosto 0re 21,15

Compagnia Rimini Musical FELLINI_100 Omaggio a Federico Fellini



In scena: Elisa Borghesi, Stefania Fabbri, Nicoletta Mazza, Martina Benedetti, Daniele Zucca, Michele Oliva. Regia Daniela Lupparelli. Direzione musicale Michele Tani.



12 Agosto ore 21,15

Checco Tonti IL FILO? Monologo per amanti della comicità d’autore



19 Agosto ore 21,15

Gianluca Reggiani LA TEMPESTA… di PROSPERO Il racconto…sull’isola



26 Agosto ore 21,15

Alessandro Ciacci SBLIGHÉSSS!



2 settembre ore 21.15

Maria Costantini AMORE E PSYCHE O L’ANIMA ABBANDONATA

Concerto-spettacolo per voce, canto e musica elettronica



Maria Costantini: voce e regia

Emiliano Battistini: musiche, chitarra e elettronica

Arianna Lanci: canto e clavisimbalum

Kiril Cholakov: maschere

Elisabetta Gambi: partitura e voce dell’anima



L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su ticketlandia gli appuntamenti sono presentati in collaborazione con Associazione Culturale Interno 4 e Gianluca Reggiani).



CORTE DEGLI AGOSTINIANI



5 agosto, ore 21.30

Teatro delle Temperie

TONY & KETTY



Commedia tragicomica da balera

scritta e diretta da Andrea Lupo

con Mara Di Maio e Andrea Lupo

canzoni originali di Andrea Lupo e Guido Sodo





lunedì 9 agosto, ore 21.30

Claudio Gasparotto, Fabio Mina

IN SOLITARIA



Componimento teatrale per corpi e musica

Claudio Gasparotto: coreografia e danza

Fabio Mina: musica dal vivo

Mattia Fornaciari: collaborazione alla produzione



Ingresso unico 10 euro, prevendite su liveticket e teatrogalli.it



LAPIDARIO DEL MUSEO DELLA CITTA'



Martedì 20 e mercoledì 21 luglio ore 21.30



Collettivo Movimento Centrale Danza & Teatro e Francesca Bertozzi LA NATURA DELLA DANZA



​​​​​​​Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria