Tennis, torneo Open femminile e formula Rodeo al Queen's Cattolica

Sport

Cattolica

| 14:32 - 16 Luglio 2021

Dopo il trofeo “FirSystem”, torneo nazionale Open maschile andato in scena nel week-end scorso e concluso con il successo di Ivan La Cava (2.5 del Country Club Molfetta), secondo impegno organizzativo di alto livello, nel giro di due settimane, per la Galimberti Tennis Academy.

I campi del nuovo Queen’s Club a Cattolica – dove ha sede l’academy dell’ex davisman azzurro – ospitano infatti da oggi (venerdì 16) a domenica 18 luglio un torneo nazionale Open femminile, in programma con la formula Rodeo. Sono 24 le giocatrici al via in un seeding che vede nel ruolo di principali favorite le 2.7 Martina Valenti e Sofia Marchetti e le 2.8 Shalom Salvi, Olimpia Bergonzoni e Anita Picchi.

Da seguire con interesse anche la giovane cesenate emergente Chiara Bartoli, 3.1 seguita dallo staff di Tennissimo, e la 3.5 Sara Gaia Totorizzo, under 14 allieva dell’Academy di Giorgio Galimberti, che in questo evento affianca come direttore di gara il giudice arbitro Roberto Scaioli.