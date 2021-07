"Il giardino segreto" della Biblioteca Comunale di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:24 - 16 Luglio 2021

In foto: giardino Biblioteca Comunale.

Lunedì 19 luglio parte alla Biblioteca di Riccione, in collaborazione con Il Rifugio dei Libri, la prima edizione della rassegna di incontri con autori denominata ‘Il giardino segreto’. Nello spazio esterno del giardino della biblioteca si svolgeranno complessivamente 11 incontri fino al 3 settembre con orario d’inizio 18:30.

La rassegna riunisce autori locali con altri di respiro nazionale e internazionale, in linea con la mission di promozione alla lettura della biblioteca comunale. Tutti gli incontri saranno presentati da Debora Grossi.



Il 19 luglio la rassegna inizerà con il libro ‘Impariamo le prime parole’ di Elisa Masini, Elisabetta Cecchini, Caterina Germani, Eleonora Calesini e la partecipazione della pediatra Maria Rosa Serafini. Il libro, edito da Erickson, si rivolge a un pubblico di adulti e bambini ed è un percorso creato per seguire lo sviluppo del linguaggio e l'avviamento alla lettoscrittura di tutti i bambini.

Un manuale per accompagnare gli adulti con maggior consapevolezza nella crescita dei più piccoli con giochi e attività stimolanti per trasmettere il piacere della lettura e dell'ascolto.

Il 24 luglio invece, sarà la volta di ‘Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale’ di Margherita e Damiano Tercon con la partecipazione di Philipp Carboni, che racconta il legame tra fratello e sorella di fronte alla disabilità. Francesco Gabellini presenterà la sua opera ‘Nivère’ il 28 luglio: il titolo della raccolta di poesie richiama una nube plumbea, bella e minacciosa allo stesso tempo. Il 30 luglio Rosa Claudia Venuti presenterà il suo ultimo romanzo, edito da Sperling&Kupfer, dal titolo ‘Ho trovato un cuore a terra ma non era il mio’, che affronta le relazioni con sincerità e spiccato realismo. Domenica 1 agosto e mercoledì 4 agosto ci trasferiamo in laguna, con i suoi mille volti e racconti, rispettivamente con ‘A Venezia’ di Graziano Graziani e ‘Il gatto che viaggiava in vaporetto’ di Stefano Medas. Il 5 agosto sarà la volta di ‘Sigismondo e Isotta’. Una storia d’amore di Maria Cristina Maselli, con la partecipazione di Davide Rondoni, che narra la tormentata relazione, ambientata nel 1437, tra il ventenne signore di Rimini e di Fano e la giovanissima fanciulla. La ricca prima settimana di agosto terminerà con la raccolta di poesie ‘Sirene’, sabato 7 agosto, di Ivonne Mussoni, voci e parole dal Festival Parco Poesia. Gli appuntamenti riprenderanno venerdì 20 agosto con l’attesa presentazione di Andrea Santangelo e Lia Celi ‘L’eredità dei Borgia’, romanzo che ha per protagonista il vigile urbano del borgo di Monteperso Marco Pellegrini. Il 27 agosto Michele Marziani presenterà ‘La cena dei coscritti’, romanzo che è un inno alla montagna, quella più autentica e dura. La rassegna terminerà venerdì 3 settembre con un’autrice locale, Maddalena di Lieto, che presenterà il suo romanzo d’esordio ‘Almeno per me’.