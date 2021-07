Sport a Rimini, in nove anni il numero degli atleti è aumentato del 60%

Attualità

Rimini

| 14:00 - 16 Luglio 2021

Consulta dello Sport riunita al teatro Galli.



Il bilancio dell’attività dei due mandati, gli investimenti per il futuro, il sostegno alle società sportive per la ripresa in un contesto rivoluzionato dalle conseguenze della pandemia. Il Teatro Galli di Rimini ha ospitato questa mattina (venerdì 16 luglio) la Consulta dello sport, il consueto appuntamento promosso dall’amministrazione comunale che ha chiamato a raccolta i principali rappresentanti del movimento sportivo. Un’occasione di confronto e quest’anno anche l’opportunità per l’assessore allo sport del comune di Rimini Gian Luca Brasini di tirare le fila di quanto realizzato negli ultimi dieci anni in termini di investimenti, promozione della pratica sportiva, sostegno alle associazioni e alle famiglie. “Arriviamo a questo ultimo bilancio con alle spalle un anno e mezzo pesantissimo, che ha rischiato di compromettere il tessuto del nostro associazionismo sportivo, duramente colpito dalle chiusure e dal blocco delle attività causato dalla pandemia", ha sottolineato Brasini, che ha rimarcato l'impegno dell'amministrazione comunale per dare sostegno a queste realtà, "innanzitutto abbattendo le tariffe dell’utilizzo degli impianti sportivi per oltre il 60% e successivamente con una serie di azioni possibili attraverso fondi comunali regionali, statali per sostenere attività, progetti ed eventi". L'assessore si auspica "che dalla prossima stagione sportiva si possa tornare il più possibile alla normalità, con un utilizzo a pieno ritmo degli impianti e con il pubblico di nuovo sugli spalti e sulle tribune"



I PRATICANTI: +60% DAL 2012 I dati evidenziano la crescita del movimento dei praticanti e delle ore di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Una crescita maturata in particolare tra il 2012 e il 2018, con un aumento di oltre il 60% delle “presenze atleti” (il rapporto tra numero di atleti e numero di volte in cui è stato utilizzo l’impianto”. Trend ovviamente crollato a picco nell’ultima stagione sportiva congelata dalla pandemia. Il calcio resta il primo sport per numero di atleti (intorno al 15% dei praticanti).



IMPIANTISTICA SPORTIVA "L’aumento dei praticanti è strettamente legato all’importante investimento fatto sul fronte dell’impiantistica sportiva", evidenzia Brasini: negli ultimi dieci tra realizzazione di nuovi impianti, manutenzioni, acquisto arredi sono stati investiti 21,7 milioni di euro. Oltre due milioni e mezzo di euro, ad esempio, sono stati investiti per la riqualificazione e l’adeguamento dei campi di calcio da quartiere, da Viserba Monte a Ina casa, da San Giuliano a Miramare. Complessivamente sono 80 gli impianti sportivi gestiti dal comune, di cui 62 quelli in uso gestiti direttamente, 8 in gestione a terzi, dieci provinciali. "Numeri a cui corrisponde anche un importante investimento di risorse, se si pensa che al netto della particolare fase emergenziale dell’ultimo biennio, la gestione degli impianti sportivi pesa per l’80% sulle spalle del Comune e solo per la restante parte sulle tariffe versate dagli utilizzatori degli impianti", sottolinea l'assessore Brasini. In dieci anni per la sola gestione ordinaria degli impianti l’Amministrazione ha investito oltre 38 milioni di euro. Quasi 9 impianti su 10, infine, sono dotati di defibrillatori.



I NUOVI IMPIANTI PER L'ATTIVITA' ALL'ARIA APERTA Nel 2021 verranno utilizzati fondi Covid per un importo complessivo di 250.000 euro per la riqualificazione e la realizzazione ex novo di alcuni playground nelle diverse zone della città. Nel dettaglio: parco Marecchia, via Pomposa, Viserba (parco Tartarughino), parco di Corpolò vicino la palestra, campo sintetico vicino palestra Di Duccio, via Bramante. A questi si aggiunge l’intervento sulla piastra tribune ospiti presso Stadio Romeo Neri. A questi si aggiungono le palestre a cielo aperto del Parco del Mare: nella gara ora è in corso sono previste 6 isole fitness tra lungomare Tintori e Murri (tratti 1,2,3) e altre due sono già finanziate sul lungomare Spadazzi (tratto 8). Una dotazione che ha anche una connotazione turistica, andando a rafforzare Rimini come destinazione sportiva: un riconoscimento confermato dall’indice di sportività del sole 24 Ore, che ha visto la città crescere costantemente dal 2013 in poi, soprattutto in virtù della sua capacità di coniugare sport e turismo.



SPAZI APERTI PER LE SCUOLE Parchi, impianti sportivi all'aperto, cortili di pertinenza delle scuole diventano spazi da riprogettare con l'obiettivo di ampliare l'offerta outdoor arricchendola con attrezzature leggere e amovibili. Con gli stanziamenti del Ministero dell’economia e delle finanze post COVID–19 l’amministrazione comunale ha destinato euro 200mila euro per acquisto attrezzature sportive per spazi outdoor, giardini e parchi: attrezzi per la psicomotricità per le scuole d’infanzia, attrezzi e impianti di minivolley, minibasket per le scuole primarie, impianti volley e basket, attrezzistica per percorsi di atletica e per attività motoria a corpo libero all'aperto per le scuole secondarie di I grado.