Rimini, Via Fantoni si rifà il look: nuovo tratto della ciclabile e sistemazione del parco giochi

Attualità

Rimini

| 13:38 - 16 Luglio 2021

La ciclabile di via Fantoni.



Sono state inaugurate a Rimini questa mattina (venerdì 16 luglio), alla presenza degli amministratori comunali, tutte le opere di urbanizzazione sull'area posizionata a mare della Scuola elementare Giovan Battista Casti, legate al Piano Particolareggiato denominato "Via Fantoni". L'intervento era stato approvato con delibera di Giunta nel giugno del 2017.



Oltre ai lavori previsti dagli standard di legge, la convenzione col soggetto attuatore ha previsto anche una serie di opere aggiuntive e di cessioni come un parcheggio pubblico, che potrà agevolare l’accesso alla scuola elementare e un grande parco pubblico per circa 8.700 mq arredato con gazebo, spazi dedicati alla sosta, ai giochi per i bimbi ed allo sgambamento cani. Il tutto completato anche con un nuovo tratto di pista ciclopedonale che, attraverso la Via Bazzoni, collega le aree di cui si tratta con la Via Flaminia. "Si tratta di un ampio e complesso intervento a cui - sempre grazie alla convenzione sottoscritta con gli uffici del Comune - i privati hanno realizzato anche la sistemazione della recinzione ed un nuovo ingresso con pensilina per la Scuola Casti altre al miglioramento della viabilità per l’accesso a via Fantoni e per la scuola Casti, con la realizzazione della rotatoria tra le vie Flaminia Conca, Fantoni e Giorgieri, che ha aumentato notevolmente la fluidità e la sicurezza del traffico", evidenzia l'amministrazione comunale.



L'assessore Frisoni evidenzia che ora l'amministrazione comunale provvederà al completamento del percorso ciclabile "per dare continuità fino al parco e al centro sportivo". In via Fantoni sarà creata anche una zona 30 con l'installazione di altri rallentato di velocità.