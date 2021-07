Violento frontale a Montetauro tra furgone e pickup, i due conducenti gravi

Cronaca

Coriano

| 13:07 - 16 Luglio 2021

Il luogo dell'incidente.

Un violento frontale tra due veicoli è avvenuto questa mattina (venerdì 16 luglio) nel comune di Coriano, in località Montetauro. Intorno alle 10 un Nissan pickup viaggiava sulla via Montescudo in direzione monte, quando si è scontrato frontalmente con un furgone che procedeva in direzione opposta. I due veicoli sono finiti fuori dalla carreggiata stradale ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Il più grave è un 40enne. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, è intervenuto il personale del 118 con due ambulanze e automedica, ed è stata allertata l'eliambulanza. I due feriti sono ricoverati all'ospedale Bufalini di Cesena.