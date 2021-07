Ubriaco in moto, sorpassa a gran velocità l'auto della Municipale vicino alle strisce pedonali

Cronaca

Rimini

| 12:30 - 16 Luglio 2021

Immagine di repertorio.



Venticinque punti della patente decurtati in un solo colpo per un riminese di 34 anni sorpreso nel tardo pomeriggio di giovedì dalla Polizia Locale mentre sfrecciava a bordo della sua moto lungo viale Vespucci. L'uomo, in sella alla sua Honda, è stato fermato dopo aver sorpassato a tutta velocità un'auto 'civetta' della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale, impegnata in abiti civili in un servizio di presidio del territorio. Un sorpasso avvenuto, oltre che a velocità eccessiva, anche in corrispondenza di un attraversamento pedonale, per altro in una zona come quella di viale Vespucci altamente frequentata.



Una volta raggiunto, al 34enne è stato contestato l'eccesso di velocità e il sorpasso in corrispondenza di un'intersezione, violazioni che hanno portato, oltre ai verbali, alla decurtazione rispettivamente di 5 e 10 punti della patente, con sospensione da 1 a 3 mesi. Gli agenti inoltre hanno proceduto con il test alcolemico, che alla prima prova ha fatto segnare un tasso di 1.81, valore confermato poi dal secondo test (1.85). L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con ulteriori dieci punti decurtati e con sospensione della patente prevista da 1 a 2 anni. La moto, di proprietà del riminese, è stata sequestrata ai fini della confisca.



I controlli per la sicurezza stradale sono proseguiti anche all'altezza di piazzale Gondar, dove è stata fermata una donna alla guida di un motociclo e con a bordo una bambina dopo aver ignorato un semaforo rosso. Alla donna è stata contestata una sanzione da 160 euro e sono stati decurtati 6 punti dalla patente. In totale sono state nove le altre violazioni accertate per l'assenza della cintura di sicurezza o per guida con il telefonino.