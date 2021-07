Falsa polizza assicurativa per il cinema Fulgor, l'indagato: "Io un vero broker"

Attualità

Rimini

| 12:15 - 16 Luglio 2021

Tribunale di Rimini (foto di repertorio).

Il 53enne indagato per truffa, nei confronti dei gestori del cinema Fulgor, in quanto accusato di essersi spacciato per broker assicurativo, respinge gli addebiti attraverso le parole del suo avvocato, Nunzia Barzan, sulle colonne del Corriere di Romagna. L'uomo è un broker regolarmente iscritto all'albo, accreditato alla Consob, e si ritiene la vera vittima della vicenda. Secondo quanto riferito dal legale difensore, il 53enne, contattato dalla futura società di gestione del cinema Fulgor, si è attivato per reprire sul mercato la miglior offerta tra la varie compagnie assicurative, affidandosi perciò a un terzo uomo, che, secondo la difesa dell'imputato, è il vero truffatore: colui che ha creato il falso certificato assicurativo e che è già stato colpito da decreto penale di condanna. "Processo inspiegabile", ha detto l'avvocato Barzan, il cui assistito è ai domiciliari per un altro procedimento legato a una lite con un pregiudicato.