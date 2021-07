Beach Volley, a Bellaria prima tappa del Campionato Italiano Assoluto

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:54 - 16 Luglio 2021

I vincitori dell'edizione 2020.

Prende il via oggi 16 luglio, la prima Tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley 2021 che, come noto, assegnerà la Coppa Italia. A fare da scenario a questo importante evento sarà la fantastica location del Polo Est Village di Bellaria Igea Marina; un'area di 12.000 mq adibita con sei campi da gioco e una grande arena centrale pronti ad accogliere gli atleti e tutti gli appassionati di beach volley.

Tre giornate di gare entusiasmanti nelle quali saranno presenti i migliori beachers italiani, che battaglieranno per totalizzare maggior punti possibili in vista delle finalissime in programma a Caorle (3-5 settembre) e per vincere la Coppa Italia 2021.

La lunga stagione del beach volley entra dunque nel vivo. Il percorso del "Serie Nazionale" osserverà quindi un weekend di fermo, dopo i primi tre appuntamenti di Terracina (LT), Sanremo (IM) e Montesilvano (PE), per dare spazio alla prima delle tre tappe del Campionato Assoluto, che proseguiranno poi dal 19 al 21 agosto a Palinuro (SA), dove si svolgerà il "Campionato Italiano Gold", mentre dal 3 al 5 settembre a Caorle (VE) sono in programma le "Finali Scudetto", dove verranno assegnati i titoli nazionali.

A differenza degli scorsi anni, infatti, il tricolore verrà assegnato alla coppia che totalizzerà il maggior numero di punti conquistati nei tre appuntamenti.

Dato l'aumento considerevole del numero dei tornei che stanno valorizzando la stagione 2021 del beach volley italiano, la FIPAV ha deciso di stanziare per questo appuntamento un montepremi di 12.000 euro per ciascun tabellone, segno di grande attenzione per lo sviluppo del movimento. Il Campionato Italiano di beach volley, si colloca di fatto, tra i migliori circuiti nazionali della disciplina.