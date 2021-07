Calcio Promozione, il catalano De Argila alla guida del Misano. Righetti a capo del settore giovanile

Sport

Misano Adriatico

| 09:46 - 16 Luglio 2021

Il Misano Calcio ha il nuovo responsabile tecnico in Fernando Jose De Argila Irurita il quale ha già ricoperto lo stesso ruolo nel periodo 2009/2012 portando la società misanese a sfiorare la serie D, vincendo lo storico scudetto nel campionato italiano Juniores e lanciando tanti giovani del vivaio in prima squadra. Fernando de Argila, catalano, 64 anni, vanta una lunga esperienza internazionale con Badalona, Palamos, Aris Salonicco, Atromitos Atene, Cesena Primavera, San Marino, Orlando City, Naestved.

Il modulo più utilizzato è il 4-3-3 e vanta una particolare attitudine a lavorare con i giovani calciatori; non ultimo fondamentale nella carriera del calciatore dell'Inter Stefano Sensi ai tempi della Primavera del Cesena e del San Marino in serie C.



"A Nando, come lo chiamiamo noi - riferisce il neo Presidente Luca Signorini - diamo il bentornato a Misano; abbiamo colto al volo la possibilità di affidargli per i prossimi anni la direzione tecnica.

Le idee di calcio di Fernando de Argila si sposano alla perfezione con il nuovo progetto sportivo della nostra Società e siamo convinti che oltre alla sua professionalità e esperienza sarà in grado di portare tanto entusiasmo."



Fernando de Argila succede a Gian Luca Righetti alla guida della prima squadra, il quale rimane con il ruolo di responsabile dell'attività giovanile al fianco del direttore operativo Andrea Signorini.



La presentazione ufficiale del nuovo progetto sportivo e dello staff tecnico sarà organizzata nel corso di un assemblea pubblica nel mese di agosto.