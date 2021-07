Sterza per evitare un frontale con un'auto, paura a San Giovanni in Marignano

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 20:26 - 15 Luglio 2021

Il luogo dell'incidente.

Incidente stradale, poco prima delle 17 di oggi (giovedì 15 luglio), sulla strada Provinciale 58 a Santa Maria in Pietrafitta di San Giovanni in Marignano. Il sinistro è avvenuto a circa 200 metri dal distributore di metano, con molti danni ai mezzi, fortunatamente senza feriti. Una Renault Clio, proveniente da Cattolica con direzione Tavullia e guidata da un ragazzo di colore, ha invaso la corsia di marcia opposta, per cause in corso di accertamento, nel momento in cui sopraggiungeva una Renault Modus, con a bordo marito ultrasessantenne e la moglie. Fortunatamente il conducente della Modus ha evitato l'impatto frontale che poteva costrare delle vite. Un'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente: una ragazza di Fano, che a bordo della sua automobile proveniva da Tavullia, in direzione San Giovanni in Marignano, non è riuscita a evitare la Clio, rimasta sulla corsia di marcia. L'impatto è stato comunque lieve.