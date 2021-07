Attesi nuovi temporali nel weekend: scatta l'allerta meteo

Attualità

16:13 - 15 Luglio 2021

Un weekend caratterizzato da instabilità con un'allerta meteo per la giornata di venerdì. Tra la nottata e la tarda mattinata sono attese precipitazioni piuttosto consistenti. Pausa dalle precipitazioni tra il pomeriggio e la tarda serata, poi nuovo fronte in ingresso nella nottata. Maltempo fino al pomeriggio di sabato, grossa incognite per sabato sera, domenica la giornata migliore del wekeend con schiarite nel pomeriggio.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 15/07/2021 ore 16:00



Venerdì 16 luglio 2021

Avvisi: allerta gialla per temporali e criticità idrogeologica.



Stato del cielo: coperto al mattino, molto nuvoloso nel pomeriggio, con progressive schiarite a partire dalla fascia costiera. In serata nuvolosità in nuovo aumento con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso.



Precipitazioni: in sviluppo già dalla seconda parte della nottata, a carattere di rovescio, fino almeno alla tarda mattinata. Pausa asciutta fra il pomeriggio e la prima parte della serata, nuova instabilità in arrivo dal mare fra tarda sera e nottata su Sabato.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +20°C, massime comprese tra +18°C e +24°C.

Venti: deboli-moderati da nord-ovest.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Sabato 17 luglio 2021

Stato del cielo: coperto fra notte e mattino. Nuvoloso o molto nuvoloso nel pomeriggio-sera, con parziali schiarite possibili nel tardo pomeriggio.

Precipitazioni: rovesci e temporali, anche intensi, in ingresso dal mare fra notte e mattino. Pomeriggio più stabile, con residui rovesci nelle zone interne nella prima parentesi pomeridiana. In serata tempo incerto con possibili nuovi rovesci, deboli-moderati, in ingresso dal mare.

Temperature: minime comprese tra +17°C e +20°C, massime comprese tra +21°C e +26°C.

Venti: moderati di Maestrale da nord-ovest su buona parte della provincia. Vento di Bora da nord-est al largo della costa.

Mare: molto mosso al mattino, mosso nel pomeriggio-sera.

Attendibilità: media.





Domenica 18 luglio 2021

Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino. Schiarite anche ampie nel corso del pomeriggio, con cielo nuvoloso nell’entroterra e poco nuvoloso su collina e costa. Nuove nubi dal mare verso l’interno in serata.

Precipitazioni: rovesci di pioggia deboli-moderati, in moto dalla linea di costa verso l’entroterra, in nottata e al mattino. Miglioramento atteso per il pomeriggio-sera.

Temperature: minime comprese tra +18°C e +21°C, massime comprese tra +22°C e +27°C.

Venti: deboli-moderati, dapprima da nord-ovest, in rotazione a nord-est.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: la nuova settimana esordirà all’insegna di un netto miglioramento delle condizioni meteo. Sia Lunedì 19 che Martedì 20 luglio atteso tempo stabile, con temperature minime stazionarie fra +17°C e +21°C e massime in lieve ripresa, seppur non superiori a +26°C/+28°C.



