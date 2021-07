Coronavirus: Rimini maglia nera in regione con 29 nuovi casi

Attualità

Rimini

15 Luglio 2021

Rimini maglia nera per contagi da nuovo coronavirus: 29 nuovi casi con tre soli asintomatici. La nostra provincia oggi (giovedì 15 luglio) è quella che fa registrare il maggior numero di contagi: finora in settimana sono stati 80, una media di 26 al giorno, dalla settimana prima più che triplicata. Rimane una persona ricoverata in ospedale all'Infermi, stabile in regione il numero dei pazienti in terapia intensiva (14), calano i ricoveri nel reparto Covid (140, -4). In regione cresce comunque il tasso di positività, che sale sopra l'1% (1,1%); 167 nuovi casi rilevati su 15.749 tamponi.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 29 nuovi casi, seguita da Bologna con 28 e Reggio Emilia (26); quindi Piacenza (22), Parma (16), Modena (15), Ferrara (12); poi Circondario Imolese e Ravenna (entrambe 6 nuovi casi), infine Cesena (5) e Forlì (2).