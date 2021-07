Web Marketing Rimini, Giovannini: "Finanziamenti privati con 'green bonus"

Attualità

Rimini

| 15:47 - 15 Luglio 2021

Green bonus.

Non solo le singole decisioni dei cittadini potranno contribuire alla trasformazione sostenibile europea, ma anche finanziamenti del settore privato magari da raccogliere con 'green bonus'. Così Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in un passaggio del suo intervento al Web Marketing Festival in corso a Rimini in cui ricorda la proposta fatta ieri dalla Commissione Ue di una serie di regolamento per attuare il Green Deal. Proposta, ha sottolineato il ministro, che significa "ridurre del 55% le emissioni" di gas serra "rispetto al 1990 entro il 2030 e decarbonizzare la nostra società, il nostro sistema economico entro il 2050. Una sfida enorme. La sfida più avanzata del mondo perché pochi Paesi si stanno impegnando nella transizione digitale, ecologica, economica, giusta, come l'Europa". E per questo tutta la società può contribuire. "Perché non saranno certo solo i fondi, per quanto straordinariamente ampi, a trasformare la nostra società - dice il ministro ma ci vorrà la trasformazione delle nostre decisioni come consumatori, cittadini". E poi, aggiunge, "servono finanziamenti del settore privato, grandi e piccoli, magari raccolti attraverso 'green bonus' o 'social impact bonus', cioè con strumenti che adottano la valutazione dei risultati finali come elemento che determina il rendimento di quesi titoli. Anche questa è una rivoluzione copernicana".