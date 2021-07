Marco Veneziani presenta "Dante Nostro Padre" a La Casa Rossa

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:38 - 15 Luglio 2021

In foto: Marcello Veneziani.

Marcello Veneziani, giornalista, scrittore e filosofo, martedì 20 luglio sarà ospite al parco culturale "La Casa Rossa" di Alfredo Panzini (via Pisino,1).

Appuntamento alle 21:15, quando presenterà uno dei suoi ultimi lavori, “Dante nostro padre. Il pensatore visionario che fondò l’Italia”.



Come suggerito dal titolo, si tratta di un'antologia critica delle pagine in prosa del Sommo Poeta, in cui viene esplorata la sua concezione del mondo e si indaga circa il suo pensiero su temi a lui cari come l'amore, la patria, la sapienza, la lingua e la politica.

Informazioni e prenotazioni secondo normative in vigore:

0541.343889 | biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it