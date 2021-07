Lungo la riviera romagnola con il bus, nuovi servizi

Turismo

15 Luglio 2021

Ogni anno arrivano in riviera migliaia di turisti, che rendono gli spostamenti in automobile abbastanza difficoltosi. Non solo le strade sono molto trafficate, ma diventa un problema anche cercare un parcheggio, soprattutto nelle località maggiormente apprezzate. Purtroppo, le autostrade e le strade congestionate portano molti riminesi a rinunciare ai viaggi in auto, portandoli a preferire le gite più brevi, a piedi o in bicicletta. Per rivoluzionare questo modo di agire oggi sono disponibili nuovi servizi di autobus a lunga percorrenza e a breve percorrenza, che permettono anche a chi vive in una zona congestionata dal turismo di massa di andare dove desidera, quando desidera e con la massima comodità.



La proposta di Itabus

Itabus propone una linea di autobus che permettono al turista di raggiungere Rimini con la massima comodità e al riminese di spostarsi dove desidera, praticamente in tutta Italia. Online è possibile trovare le tratte principali di Itabus, comprensive di viaggi da e per Rimini, per poter organizzare gite o vacanze come meglio si crede. Per esempio, sono disponibili autobus Rimini-Napoli, Rimini-Roma e collegamenti per città del centro Italia come Perugia, Pesaro e Urbino. Stiamo parlando di pullman comodi, di ultima generazione, che offrono il massimo comfort per l’intero viaggio. Il servizio è adatto ai passeggeri con disabilità che possono facilmente prenotare i posti a loro dedicati. È possibile, inoltre, viaggiare in pullman con il proprio cane (di max 10kg, nel trasportino) riservandogli un posto accanto al proprio. I servizi a bordo di Itabus comprendono anche la toilette, le prese elettriche ed usb per ogni posto a sedere, distributori di snack e bevande, Wi-Fi 4/5G gratuito e aria condizionata.



Autobus per vacanze comodi e sostenibili

Itabus offre un nuovo modo di viaggiare in autobus, grazie alla flotta moderna e all’avanguardia. Gli autobus della compagnia sono infatti nuovi, forniti di tutte le comodità oggi disponibili e sistemi di sicurezza all’avanguardia. I sedili sono progettati per offrire il massimo comfort, e su alcune tratte sono disponibili i pullman a due piani, dove si possono prenotare anche posti con sedute più ampie e comode (Ambiente TOP), oppure posti panoramici al piano superiore (Comfort+). Gli autobus di Itabus sono sostenibili, in quanto appartenenti alla categoria Euro 6D, e questo si traduce in un impatto ambientale minimo.



Sicurezza garantita

Per rendere il viaggio in autobus perfettamente sicuro, Itabus garantisce che ogni mezzo di trasporto sia sempre al massimo delle prestazioni. La flotta infatti viene sottoposta regolarmente a tutti gli interventi di revisione e di manutenzione che permettono di offrire la massima affidabilità. Vari sistemi di sicurezza assistono l’autista durante la guida; Nell’80% delle lunghe tratte sono presenti due autisti, in modo che le ore di guida non siano mai eccessive. Una centrale operativa controlla costantemente, 24 ore su 24, la posizione degli autobus, garantendo così un’ulteriore sicurezza.



Portare i bagagli in un viaggio in bus

Quando si viaggia con un autobus ci si preoccupa del trasporto bagaglio: che possa risultare troppo ingombrante, che sia necessario pagare un costo aggiuntivo oppure che sia difficile da gestire a bordo. Con Itabus per ogni tratta il viaggiatore può trasportare, compreso nel costo del biglietto, un bagaglio a mano e un bagaglio in stiva. Il bagaglio a mano si può posizionare sulla cappelliera o sotto al proprio sedile. Il bagaglio da stiva può essere al massimo di 15 kg di peso, con dimensioni non superiori a 80x50x30 cm. Naturalmente, in fase di prenotazione del biglietto, è possibile acquistare bagagli aggiuntivi o speciali, opzione particolarmente interessante per viaggiare con tavole da surf, biciclette o tenda da campeggio.