Riccione: grande attesa per l'emozionante concerto di Frida Bollani Magoni

Eventi

Riccione

| 15:15 - 15 Luglio 2021

Frida Bollani Magoni (foto di repertorio).

Inaugurerà venerdì 16 luglio, a Riccione, la tre giorni della Festa della Madonna del Mare (16-17-18 luglio 2021), con l’attesissimo concerto-evento dell’astro nascente della musica italiana, la giovanissima e prodigiosa pianista, polistrumentista e cantante Frida Bollani Magoni che si esibirà in uno dei suoi primissimi spettacoli dal vivo.



Il 16 luglio, alle ore 21:30, l’artista accompagnerà il pubblico con il suo pianoforte in un viaggio indimenticabile fatto di sonorità, incanto e voce. Frida, talento raro, reduce dall’emozionante esibizione al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, è stata anche ospite speciale della fortunata trasmissione televisiva Rai Via dei Matti numero Zero, condotta dal padre, il compositore Stefano Bollani, e dall’attrice riccionese Valentina Cenni.



La location scelta per questo attesissimo live riccionese di Frida è il giardino di Villa Mussolini, un vero e proprio terrazzo sull’Adriatico, a pochi passi da viale Ceccarini e dal mare. La Villa è uno degli spazi artistici di Riccione, adibita a iniziative, incontri e spettacoli, è anche uno scrigno di esposizioni e allestimenti temporanei, come “Cabine! Cabine! Istantanee di vita adriatica dopo l’apocalittica nottata. Fotografie dall’album dei ricordi dei bagnini riccionesi”, mostra attualmente in corso – e visitabile venerdì 16 luglio dopo il concerto – realizzata da Riccione Teatro in collaborazione con Associazione per la candidatura Unesco sede di Riccione, Cooperativa Bagnini Riccione e Cooperativa Bagnini Adriatica.



Frida Bollani Magoni, figlia d’arte, nasce in Versilia il 18 settembre 2004. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di sette anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in braille. Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a diecimila persone. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a: “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”. Attualmente frequenta il Liceo Musicale Carducci di Pisa dove studia pianoforte.



Il concerto è a ingresso libero, i posti sono limitati nel rispetto delle norme anti-Covid. Apertura cancelli Villa Mussolini: ore 20:30.

Orario di inizio: ore 21:30

Diretta live su maxischermo in piazzale Ceccarini



In caso di maltempo il concerto di Frida Bollani Magoni verrà rinviato al giorno successivo, sabato 17 luglio, ore 21:30.