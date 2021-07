A Pennabilli una riflessione su ruolo del medico di famiglia di ieri, oggi e domani

Eventi

Pennabilli

| 15:10 - 15 Luglio 2021

Orto dei Frutti dimenticati (foto di repertorio).

Domenica 18 luglio alle ore 18:30 prenderà il via la rassegna Un orto di libri ideata da Lorenzo Lunadei all’Orto dei frutti dimenticati di Pennabilli. I protagonisti del primo appuntamento saranno Alessandro Piscaglia e Luigi Cappella, entrambi ex medici e scrittori. Assieme ad Angela Orazietti approfondiranno il cambiamento della figura del medico di famiglia, tra ieri, oggi e domani. Ad accompagnare la loro riflessione ci sarà il suono delicato dell’arpa di Marta Celli.



Per chi volesse, alle 16:30 è in programma una camminata di circa due ore nell’Anello delle Tre Genghe con partenza da Piazza Montefeltro.

Per info: 379 1332819 (Luigi).



L’evento gratuito è organizzato dall’Associazione Pro Loco Pennabilli in collaborazione con l’Associazione Culturale D’là dé fos’ ed è patrocinato dal Comune di Pennabilli. Sarà inoltre registrato da Cosmic Fringe Radio che lo riproporrà nei suoi palinsesti sul sito www.cosmicfringeradio.com





Per informazioni:

Ufficio Iat e Pro Loco: 0541 928659 – info@pennabilliturismo.it

Lorenzo: 338 4716267