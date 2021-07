Santarcangelo: concerto dei Modena City Ramblers, ingresso gratuito. Via alle prenotazioni

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:58 - 15 Luglio 2021

Al via da lunedì 19 luglio le prenotazioni per la serata allo Sferisterio che vedrà come protagonisti i Modena City Ramblers e Dario Vergassola. La tappa santarcangiolese della “Milanesiana”, ideata e curata da Elisabetta Sgarbi in programma il 29 luglio avrà inizio alle ore 21,30 con i saluti istituzionali del Presidente della Regione-Emilia Romagna Stefano Bonaccini e della sindaca Alice Parma a cui farà seguito il prologo umoristico del comico Dario Vergassola. Elisabetta Sgarbi introdurrà infine “E alla meta arriviamo cantando”, il concerto dei Modena City Ramblers che celebra i trent’anni della celebre band che unisce il folk irlandese al genere punk e rock.



L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare a partire da lunedì 19 luglio inviando una mail a focus@focusantarcangelo.it o telefonando al numero 334/6628192 (da lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30) operativo fino al giorno stesso dell’evento. L’appuntamento sarà comunque trasmesso in diretta streaming anche sul sito del Corriere della Sera (www.corriere.it) e sui canali social della manifestazione (www.lamilanesiana.eu).



A partire dal 19 luglio, sarà inoltre possibile prenotare gli eventi della settimana che si inseriscono nell'ampio cartellone della Notte Rosa: per la rassegna Sferisterio per i bimbi (Festival dei Burattini 31esima Edizione) martedì 27 luglio andrà in scena lo spettacolo “La gallinella rossa” della compagnia Tanti Cosi Progetti per bambini dai 3 anni; venerdì 30 luglio l’appuntamento è invece con Balamondo World Music Festival, con la Mirko Casadei Orchestra e Nadara Tansylvanian Gipsy Band. In caso di maltempo tutti gli appuntamenti si terranno al Supercinema (piazza Marconi 1, Santarcangelo). Tutti gli aggiornamenti sui canali social di Visit Santarcangelo.