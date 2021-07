Santarcangelo: inaugurato servizio di monopattini elettrici

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:47 - 15 Luglio 2021

L’inaugurazione alla presenza della sindaca Parma, della vice sindaca Fussi e del responsabile Helbiz Tanzilli.

Inaugurato ufficialmente questa mattina (giovedì 15 luglio) il servizio di monopattini in sharing che sarà attivo nel territorio di Santarcangelo in via sperimentale fino al 31 agosto: operativo già da alcuni giorni, il servizio è stato avviato ufficialmente alla presenza della sindaca Alice Parma, della vice sindaca e assessora alla Mobilità Pamela Fussi e del responsabile Helbiz per i Rapporto Istituzionali Matteo Tanzilli.



A disposizione 70 monopattini che possono raggiungere la velocità massima di 20 chilometri orari – ridotta a 10 all’interno del perimetro nel centro storico di Santarcangelo – dotati di un display per il controllo dei parametri, illuminazione a led, doppio cavalletto e una batteria con una autonomia di circa 60 chilometri. Per l’utilizzo dei dispositivi non occorre il possesso di alcun titolo abilitativo o patente, ma è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età e indossare il casco se si è minorenni, mentre Helbiz ha attivato una copertura assicurativa per responsabilità civile sia verso terzi sia verso gli utenti.



Equiparati alle biciclette in base al codice della strada, i monopattini possono circolare sulle strade urbane, mentre sulle strade extraurbane possono circolare solo all’interno di piste ciclabili. I dispositivi, che sono dotati di geolocalizzazione, potranno dunque essere utilizzati in determinate aree della città attraverso i collegamenti ciclabili mentre si spegneranno automaticamente nelle zone in cui non sono abilitati. Nel dettaglio, potranno circolare, oltre che nel centro storico e nel Capoluogo, nelle frazioni di San Vito, Sant’Agata, Santa Giustina e San Michele. Allo stesso tempo, i dispositivi non potranno essere lasciati in centro storico, se non all’interno delle aree individuate dall’Amministrazione comunale. Tutte le informazioni, le opzioni tariffarie e le regole per l’utilizzo sono pubblicate su: www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/viabilita/monopatini-in-sharing.



“Siamo molto entusiasti dell’avvio di questa iniziativa – afferma la sindaca di Santarcangelo Alice Parma – poiché ci consente di sperimentare il potenziamento del nostro sistema di mobilità sostenibile nel corso del periodo estivo, particolarmente favorevole sia per le condizioni meteo, sia perché i monopattini possono essere utilizzati dai residenti ma anche dai tanti visitatori e ospiti che arrivano in città grazie ad eventi di grande richiamo come Santarcangelo Festival, il Nòt Film Fest e tutte le altre iniziative in programma nei prossimi mesi”.



“Affinché tutti possano usufruire al meglio del servizio e affinché i monopattini diventino sempre più uno strumento strategico nel sistema di mobilità sostenibile di Santarcangelo – conclude la sindaca Alice Parma – il mio appello è che, in occasione del loro utilizzo, tutti prestino la massima attenzione e rispettino le regole del codice della strada nonché quelle del buon senso, nei confronti di sé stessi e degli altri”.



“Città dopo città stiamo ampliando il nostro livello di copertura in Romagna, una delle zone che per morfologia e affluenza turistica meglio si presta all’utilizzo della micro-mobilità”, commenta Matteo Tanzilli, Responsabile Helbiz per i Rapporto Istituzionali. “L’attenzione delle Pubbliche Amministrazioni di questo territorio verso la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente è molto alta, soprattutto nel periodo estivo, e questo permette di essere sempre più rapidi, capillari e proattivi anche nelle forme di sostegno alla popolazione. Infatti, Helbiz continua ad investire in Italia assumendo nuovo personale e ampliando le strutture fondamentali per garantire la massima qualità del servizio, come ad esempio i magazzini dove vengono controllati e sanificati costantemente i nostri mezzi”.