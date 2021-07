Una serata per celebrare "La Perla d’Italia", le foto di Ballante

Attualità

Milano Marittima

| 14:35 - 15 Luglio 2021

Venerdì scorso (9 luglio) il bagno Paparazzi di Milano Marittima ha ospitato una selezione del concorso di bellezza "La perla d'Italia". Trentanove i concorrenti e le concorrenti, in diverse categorie, dai bambini alle over 60, che si sono sfidati, provenienti da diverse parti d'Italia: c'è chi giocava in casa, chi proveniva dall'Emilia, altri da Toscana e Marche. Oltre 150 le persone presenti, che hanno applaudito i partecipanti durante la sfilata, sulla lunga passerella rossa all'interno del ristorante, e le interviste. La serata è stata condotta da Francesca Marani, affiancata dalle miss Francesca e Aurora. Amato Ballante.