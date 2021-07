Lite sul web per i vaccini con Burioni finì in denuncia: assolto Red Ronnie

Attualità

14:31 - 15 Luglio 2021

Roberto Burioni.

Le espressioni utilizzate da Red Ronnie, al secolo Gabriele Ansaloni, nei confronti del virologo Roberto Burioni, non furono offensive e rientrano nell'esercizio del diritto di critica e di cronaca giornalistica. Lo ha stabilito la sentenza del giudice del tribunale di Bologna Stefano Levoni che ad aprile ha assolto il conduttore, difeso dall'avvocato Guido Magnisi, perché il fatto non costituisce reato dall'accusa di diffamazione, per alcune frasi pubblicate su Facebook dopo un dibattito sui vaccini con il professore del San Raffaele, nella trasmissione 'Virus' su Raidue: il 15 maggio 2016 scrisse un testo dove accusava Burioni di "ricerca di protagonismo e di essere 'legato a interessi economici'", riportando un'e-mail ricevuta da uno spettatore. Nel post, osserva il giudice nella motivazione, Red Ronnie incollò lo screenshot dell'email con un suo commento di poche righe, "senza però, per quanto emerso, inserire commenti offensivi direttamente dalla sua tastiera", ma solo richiamando il contenuto della corrispondenza ricevuta, su cui "ha comunque effettuato delle ricerche al fine di verificare se quanto riportato nella mail ricevuta fosse vero o quantomeno così potesse apparire".



Il testo, dunque, non era volto a umiliare né a offendere Burioni, né era un attacco personale lesivo della dignità morale e intellettuale della persona, di cui non vengono messe in discussione la capacità, le esperienze e le attitudini professionali. La specifica contestualizzazione delle circostanze, "per quanto accertato veritiere" e "di sicuro interesse pubblico" dimostra, per la sentenza, "l'assenza di efficacia offensiva" di espressioni tese a criticare i comportamenti adottati "nel suo formale forte sostegno alle campagne vaccinali".