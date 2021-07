Obbligo Green Pass per partecipare alle granfondo di ciclismo e le maratone

Sport

Nazionale

| 14:15 - 15 Luglio 2021

Vaccino anti Covid.

In Italia ferve il dibattito sul Green Pass, seguito con attenzione anche dal mondo sportivo. Il certificato vaccinale, se l'Italia adottasse il modello francese, sarebbe necessario per entrare nei luoghi pubblici, ristoranti, mezzi di trasporto, per assistere a concerti e spettacoli. Con l'obbligatorietà del Green Pass, esso diventerebbe un requisito fondamentale anche per le manifestazioni sportive amatoriali, come le granfondo di ciclismo e le maratone. Proprio in queste ore sul tema si è espresso il ministro per gli affari regionali, Mariastella Gelmini: "Troveremo una soluzione unitaria", ha spiegato. Il sottosegretario alla saluta, Pierpaolo Sileri, ha detto che al momento l'ipotesi del modello francese non è al vaglio, in quanto l'Italia è ancora tutta bianca e con contagi ancor bassi. Da valutare l'impatto sugli ospedali, anche se, evidenzia Sileri, dovrebbe essere minimo, in quanto i contagi oggi sono prevalentemente tra giovani e non vaccinati.